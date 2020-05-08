Тарханов вылечился от пневмонии

Александр Тарханов, в данный момент занимающий должность вице-президента ереванского «Пюника», вылечился от двусторонней пневмонии и был выписан из больницы.
Ближайшие две недели 65-летнему заслуженному тренеру России предстоит пробыть в карантине.
«Со здоровьем все в порядке, спасибо всем большое, кто переживал за меня, – заявил Тарханов в интервью «РИА Новости». – Сегодня меня выписали из больницы, я вернулся домой. Теперь предстоит провести две недели карантина. Такие правила: даже если ты не болел коронавирусом, но была пневмония, нужно сидеть дома на карантине.
Хочется поблагодарить медицинский персонал, они заботились обо мне. Они носят маски, очки, перчатки, в таких условиях врачам очень тяжело работать. Они настоящие герои.
Вернусь в Армению как только разрешат полеты. Арендовать самолет точно не буду».
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