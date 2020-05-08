Суарес опубликовал фотографии с тренировки «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес выложил несколько фотографий с тренировки каталонского клуба.
«Рад вернуться», – написал игрок в своем Instagram.
Напомним, футбольный сезон в Испании был прерван из-за пандемии коронавируса. Он по-прежнему находится на паузе, однако, Федерация футбола страны разрешила клубам проводить тренировки.
Что касается Суареса, то в текущем сезоне 33-летний форвард отыграл 23 матча, забил 14 голов и отдал 11 голевых передач.
Трусова уходит от Тутберизде. Зачем ей это надо и что это значит? Сенсация: рекордсменка мира и лидер женского катания по четверным прыжкам Александра Трусова покидает школу Этери Тутберидзе и переходит к другому тренеру – Евгению Плющенко. 06.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев «Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе Судя по реакции в инстаграме Тутберидзе, большинство россиян негативно восприняли переход Трусовой в академию Плющенко. 06.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван Так можно просидеть и до Нового года. С чем нашим футбольным боссам идти в Кремль? В Европе начинает оживать футбольная жизнь, а мы пока не слышали о более или менее внятном плане возобновления чемпионата России. 08.05.2020 19:15 Футбол Кузнецов Дмитрий Змеи, вампиры, ракеты – и чемпион-сюрприз. Топ-5 лучших постановок года Во второй половине хит-парада программ сезона-2019/20 преобладают чемпионы крупных международных турниров. Однако победу мы все-таки отдали не им. 06.05.2020 00:00 Фигурное катание Тигай Лев Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Ловчев рассказал о двух эпидемиях в СССР – ближневосточной холеры и украинских договорных матчей Известный в прошлом атакующий защитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился воспоминаниями о советском футболе 1970-х. 08.05.2020 17:49 Футбол Волохов Юрий Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 15:45 Фигурное катание Сергеев Иван …И Ови их в бой поведет. Составляем российскую дрим-тим на Олимпиаду-2022 Вариант «Советского спорта». 06.05.2020 12:30 Хоккей Домрачев Владислав Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:04 Теннис Григорьевская Юлия Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 08.05.2020 17:33 Теннис Мысин Николай