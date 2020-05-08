Суарес опубликовал фотографии с тренировки «Барселоны» Уругваец оправился от травмы колена и вернулся в строй.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес выложил несколько фотографий с тренировки каталонского клуба.

«Рад вернуться», – написал игрок в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luis Suarez (@luissuarez9) 8 Май 2020 в 3:25 PDT

Напомним, футбольный сезон в Испании был прерван из-за пандемии коронавируса. Он по-прежнему находится на паузе, однако, Федерация футбола страны разрешила клубам проводить тренировки.

Что касается Суареса, то в текущем сезоне 33-летний форвард отыграл 23 матча, забил 14 голов и отдал 11 голевых передач.