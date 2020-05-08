Суарес опубликовал фотографии с тренировки «Барселоны» - Советский спорт
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08 мая 2020 17:54ФутболГичунцев Артур

Суарес опубликовал фотографии с тренировки «Барселоны»

Уругваец оправился от травмы колена и вернулся в строй.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес выложил несколько фотографий с тренировки каталонского клуба.

«Рад вернуться», – написал игрок в своем Instagram.

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Публикация от Luis Suarez (@luissuarez9)

Напомним, футбольный сезон в Испании был прерван из-за пандемии коронавируса. Он по-прежнему находится на паузе, однако, Федерация футбола страны разрешила клубам проводить тренировки.

Что касается Суареса, то в текущем сезоне 33-летний форвард отыграл 23 матча, забил 14 голов и отдал 11 голевых передач.

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