«Сельта» Смолова возобновит тренировки 11 мая Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Испанская «Сельта», в составе которой выступает российский нападающий Федор Смолов, вернется к тренировкам 11 мая.

Отмечается, что все игроки галисийского клуба будут соблюдать протокол безопасности, а занятия будут проходить в индивидуальном порядке. При этом сообщается, что все игроки будут соблюдать дистанцию.

Напомним, футбольный сезон в Испании был прерван из-за пандемии коронавируса. Он по-прежнему находится на паузе, однако, Федерация футбола страны разрешила клубам проводить тренировки.