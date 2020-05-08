ЦСКА представил символическую сборную, составленную из легионеров Первое место в этом списке занял Дейвидас Шемберас. В его активе 367 матчей.

Московский ЦСКА составил символическую сборную легионеров, отыгравших за команду наибольшее количество матчей. Вратарь: Игорь Кутепов (Украина, 32 матча); Защитники: Чиди Одиа (Нигерия, 151), Дейвидас Шемберас (Литва, 367), Богдан Шершун (Украина, 81); Полузащитники: Милош Красич (Сербия, 229), Элвер Рахимич (Босния и Герцеговина, 347), Понтус Вернблум (Швеция, 224), Зоран Тошич (Сербия, 241); Нападающие: Ахмед Муса (Нигерия, 184), Сейду Думбья (Кот-д’Ивуар, 150), Вагнер Лав (Бразилия, 259). Запасные: Сергей Перхун (Украина, 13), Георгий Миланов (Болгария, 147), Бибрас Натхо (Израиль, 142), Карвалью (Бразилия, 140), Кейсуке Хонда (Япония, 127), Юрий Лайзанс (Латвия, 109), Дуду (Бразилия, 107), Ивица Олич (Хорватия, 116), Томаш Нецид (Чехия, 109). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska) 8 Май 2020 в 9:33 PDT