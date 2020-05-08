«Барселона» пообещала Мартинесу место в стартовом составе Об этом информирует Sport.es.

«Барселона» продолжает переговоры о трансфере нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Согласно источнику, чемпион Испании гарантировал игроку место в стартовом составе.

Отмечается, что сине-гранатовые пойдут на такой шаг даже если в команде останется уругваец Луис Суарес.

Ранее сообщалось, что миланский клуб готов отпустить футболиста за 111 млн евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес отыграл 31 матч, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.