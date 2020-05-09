СМИ: «Зенит» интересуется форвардом «Бешикташа» Об этом сообщает Milliyet.

Нападающий турецкого «Бешикташа» Умут Найир может перебраться в чемпионат России.

Согласно источнику, 26-летний форвард привлек внимание «Зенита». Отмечается, что клуб хочет избавиться от игроков, которые отказались идти на понижение зарплаты. Найир вошел в этот список и будет продан в летнее межсезонье.

Также сообщается, что сам футболист хочет покинуть команду, поскольку с приходом Сергена Ялчина на пост главного тренера он имел бы мало игровой практики.

Добавим, что в текущем сезоне Найир провел 25 матчей, забил шесть голов и отдал один голевой пас. Его контракт в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 950 тысяч евро.