Футболист «Уфы» Тилль: Не думаю, что РПЛ возобновят. Ситуация становится все хуже На сегодняшний день в России зафиксировано 187 859 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 26 608 человек. При этом зарегистрировано 1723 летальных исхода.

Хавбек «Уфы» Оливье Тилль прокомментировал текущее положение в стране, отметив, что чемпионат России будет завершен досрочно.

«В больницах нет мест. Нам запретили выходить на улицу. Честно говоря, ситуация становится все хуже.

Впрочем, должен сказать, что в Уфе намного спокойнее, чем в крупных городах. Здесь все закрыто, работают лишь продуктовые магазины. Так что, с этим никаких проблем.

Не думаю, что чемпионат России будет возобновлен, а некоторые игроки уехали на родину и не факт, что смогут вернуться обратно», – приводит слова Тилля Mental.lu.