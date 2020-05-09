Арсен Венгер: Слежу за выступлением «Арсенала» и переживаю за команду В текущем сезоне «пушкари» занимают девятое место, набрав 40 очков.

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что переживает за английский клуб.

Он выразил надежду, что нынешний тренерский штаб во главе с Микелем Артетой сможет исправить ситуацию и добьется высоких результатов.

«Да, я слежу за выступлением «Арсенала» и переживаю за команду. Очень надеюсь, что Артета вернет ей культуру футбола. Хочу, чтоб ее уважали», – приводит слова Венгера talkSPORT.

Артета принял коллектив по ходу текущего сезона. Он сменил у руля «канониров» испанца Унаи Эмери.

Добавим, что ранее Артета входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы, который работает у руля «Манчестер Сити».