Тедеско рассказал, почему решил возглавить «Спартак» Немецкий специалист принял команду по ходу текущего сезона.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско решил подписать контракт с российским клубом после беседы с гендиректором красно-белых Томасом Цорном.

«Почему я выбрал «Спартак»? Важную роль в этом сыграл Томас Цорн, который показал мне четкий план работы. Тогда я решил, что хочу реализовать его вместе с клубом», – цитирует немецкого специалиста Kicker.

До переезда в Россию Тедеско тренировал «Шальке 04», с которым выигрывал серебро чемпионата Германии.

Добавим, что в текущем сезоне «Спартак» занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков.