Тедеско рассказал, почему решил возглавить «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско решил подписать контракт с российским клубом после беседы с гендиректором красно-белых Томасом Цорном.
«Почему я выбрал «Спартак»? Важную роль в этом сыграл Томас Цорн, который показал мне четкий план работы. Тогда я решил, что хочу реализовать его вместе с клубом», – цитирует немецкого специалиста Kicker.
До переезда в Россию Тедеско тренировал «Шальке 04», с которым выигрывал серебро чемпионата Германии.
Добавим, что в текущем сезоне «Спартак» занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков.
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