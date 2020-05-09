«Барселона» и «Ювентус» не могут договориться о трансфере Пьянича Об этом сообщает Goal.

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Миралему Пьяничу.

Согласно источнику, чемпион Италии готов отпустить своего игрока, но хочет, чтоб в обратном направлении последовал бразильский хавбек Артур Рамос.

Отмечается, что каталонцы не против такой сделки, но хотят получить доплату. Эти условия не устраивают «Ювентус».

Таким образом, переход Пьянича в «Барселону» по-прежнему находится под вопросом.

В текущем сезоне 30-летний босниец отыграл 32 матча, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.