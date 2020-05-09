В Англии опасаются, что топ-игроки бойкотируют возобновление сезона Об этом сообщает Mirror.

Руководство АПЛ опасается, что звездные футболисты откажутся возвращаться на поле в условиях пандемии коронавируса.

По информации источника, в организации допускают, что в каждой команде найдутся два-три игрока, которые пойдут на такие меры в целях безопасности.

Ранее форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что поддерживает идею с досрочным завершением сезона. По его словам, ему страшно выходить на поле в нынешней ситуации.

Добавим, что чемпионат Англии рассчитывают возобновить в июне.