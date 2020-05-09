В Англии опасаются, что топ-игроки бойкотируют возобновление сезона - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 мая 2020 14:26ФутболГичунцев Артур

В Англии опасаются, что топ-игроки бойкотируют возобновление сезона

Об этом сообщает Mirror.

Руководство АПЛ опасается, что звездные футболисты откажутся возвращаться на поле в условиях пандемии коронавируса.

По информации источника, в организации допускают, что в каждой команде найдутся два-три игрока, которые пойдут на такие меры в целях безопасности.

Ранее форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что поддерживает идею с досрочным завершением сезона. По его словам, ему страшно выходить на поле в нынешней ситуации.

Добавим, что чемпионат Англии рассчитывают возобновить в июне.

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