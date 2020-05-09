Вадим Евсеев: Газизов – знаковый человек в нашем футболе (фото) Об этом специалист заявил в своем Instagram.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высоко оценил работу гендиректора столичного клуба Шамиля Газизова.

По его словам, последний является сильным бизнесменом, который также помог многим футболистам и тренерам выйти на новый уровень.

«Буква Ш в моем алфавите это Шамиль Камилович Газизов. Знаковый в нашем футболе человек. Давно зарекомендовал себя как успешный менеджер. У него удивительное чутье, что почти всегда свойственно сильным бизнесменам и руководителям. Чутье на многое, но прежде всего на людей.

Из «Уфы» уже столько игроков и тренеров перешли в большие клубы, это его заслуга. Газизов создает условия, в которых люди раскрываются. «Уфа» заметна в РПЛ, у клуба свое лицо и свой путь. Второй такой команды в лиге нет. Все работники клуба понимают, что «Уфу» создал он и который год успешно развивает ее.

Шамиль Камилович очень позитивный человек, восприимчивый. Душа компании. С ним очень интересно говорить и не только о футболе», – написал Евсеев, выложив фото с Газизовым.