Экс-футболист «Спартака» Вукоевич стал фигурантом уголовного дела - Советский спорт
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09 мая 2020 15:38ФутболГичунцев Артур

Экс-футболист «Спартака» Вукоевич стал фигурантом уголовного дела

Об этом сообщает Sportske Novosti.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Огнен Вукоевич может оказаться за решеткой.

Согласно источнику, в его отношении возбудили уголовное дело. Хорватская полиция подозревает, что специалист, работающий тренером в киевском «Динамо», угрожал убить жену, ее сестру и маму.

Отмечается, что Вукоевич, который также работает в молодежной сборной Хорватии, сделал это в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующее заявление сделал один из родственников экс-игрока, после чего тот был доставлен в отделение.

Добавим, что Вукоевич выступал за «Спартак» в 2013 году. В его активе девять матчей и один голевой пас. Также он играл за венскую «Аустрию», загребское «Динамо», киевское «Динамо» и другие клубы.

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