Черчесов опубликовал фото, где Головин, Смолов и другие игроки одеты в военную форму Соответствующая запись появилась в Instagram-аккаунте специалиста.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Специалист опубликовал фото, на котором изображен в военной форме. Рядом с ним располагаются полузащитник «Монако» Александр Головин, нападающий «Сельты» Федор Смолов, а также экс-голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов. Все они также одеты в военную форму. Под снимком Черчесов написал: «С юбилеем Великой Победы». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 9 Май 2020 в 3:19 PDT