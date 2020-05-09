Черчесов опубликовал фото, где Головин, Смолов и другие игроки одеты в военную форму

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Специалист опубликовал фото, на котором изображен в военной форме. Рядом с ним располагаются полузащитник «Монако» Александр Головин, нападающий «Сельты» Федор Смолов, а также экс-голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов. Все они также одеты в военную форму.
Под снимком Черчесов написал: «С юбилеем Великой Победы».
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