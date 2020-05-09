Чемпионат Фарерских остров стал шестым, который проводится в настоящее время В субботу, 9 мая, прошли первые матчи чемпионата Фарерских островов сезона 2020 года.

В первом туре сезона «Рунавик» обыграл на своем поле «ТБ/ФКС/Ройн» со счетом 3:1, а «ХБ Торсхавн» дома взял верх над «Стреймуром» - 1:0.

В данную минуту проходят еще две встречи чемпионата – «Скала Итроттарфелаг» встречается с «Фуглафьердуром», а «Клаксвик» принимает «Б36 Торсхавн». Заключительная игра первого тура между «АБ Аргиром» и «Викингуром» состоится позднее.

Отметим, что чемпионат Фарерских островов стал шестым в мире после чемпионатов Белоруссии, Туркмении, Никарагуа, Тайвани и Южной Кореи, которые проводятся в настоящее время.