Тесты не выявили в «Милане» случаев заражения коронавирусом Футболисты «Милана», находящиеся в расположении клуба, сдали тесты на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба клуба, по результатам проведенных медицинских тестов игроков и сотрудников первой команды, присутствующих в Милане, не было получено ни одного положительного отчета о случаях Covid-19.

«Команда продолжит индивидуальную подготовку на тренировочной базе клуба. В то же время медицинский осмотр будет завершен для всех игроков, которые будут доступны тренеру и его штабу в ближайшие дни», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Милана».