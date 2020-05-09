Тесты не выявили в «Милане» случаев заражения коронавирусом

Как сообщает пресс-служба клуба, по результатам проведенных медицинских тестов игроков и сотрудников первой команды, присутствующих в Милане, не было получено ни одного положительного отчета о случаях Covid-19.
«Команда продолжит индивидуальную подготовку на тренировочной базе клуба. В то же время медицинский осмотр будет завершен для всех игроков, которые будут доступны тренеру и его штабу в ближайшие дни», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Милана».
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