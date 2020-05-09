Тесты не выявили в «Милане» случаев заражения коронавирусом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 мая 2020 19:59Футбол

Тесты не выявили в «Милане» случаев заражения коронавирусом

Футболисты «Милана», находящиеся в расположении клуба, сдали тесты на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба клуба, по результатам проведенных медицинских тестов игроков и сотрудников первой команды, присутствующих в Милане, не было получено ни одного положительного отчета о случаях Covid-19.

«Команда продолжит индивидуальную подготовку на тренировочной базе клуба. В то же время медицинский осмотр будет завершен для всех игроков, которые будут доступны тренеру и его штабу в ближайшие дни», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Милана».

Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
ИИХФ, а слабо прокатить Гретцки так, как ты это сделала с Фирсовым? Очередная горячая колонка обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина. 08.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Максим Траньков: Меня удивил переход Трусовой, но в смене тренера нет никакого предательства Инна Гончаренко: Не факт, что комфортные условия в команде Плющенко пойдут на пользу Трусовой Александра Трусова: Уже выбрали с Плющенко музыку к моим новым программам
От Испании до Белоруссии, от Зидана до Трпишовски. Рейтинг футбольных тренерских школ Увы, ни один российский специалист не входит даже в Топ-50 лучших тренеров Европы. 09.05.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
«А перчатки под флаг Италии. Патриот!» Россияне оценили тренировку Соловьева в боксерском ринге Телеведущий Владимир Соловьев, которого за время пандемии на дуэль вызывали Владимир Уткин и Никита Джигурда, выложил видео своих боксерских спаррингов. 05.05.2020 15:00 Бокс Сергеев Иван
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Гэтжи попробует сломать Фергюсона, а Олейник – придушить Вердума. Главное о турнире UFC 249 Сильнейшая лига мира приготовила 11 крутых поединков для фанатов спорта. Алексей Олейник дерется с бывшим чемпионом, который выигрывал у братьев Емельяненко. 09.05.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
21:01 Футбол Головин претендует на звание лучшего плеймейкера лиги 1 по версии L'Equipe
20:37 Фигурное катание Авербух оштрафован на пять тысяч рублей за нарушение самоизоляции
20:23 Футбол Исполком РФС обсудит ситуацию в футболе в связи с пандемией
20:10 Футбол Екатерина Гордон: Смолов спокойно летает, а карантин для нас, быдла?
19:59 Футбол Тесты не выявили в «Милане» случаев заражения коронавирусом
19:38 Фигурное катание Максим Траньков: Меня удивил переход Трусовой, но в смене тренера нет никакого предательства
19:12 Футбол Чемпионат Фарерских остров стал шестым, который проводится в настоящее время
19:01 Футбол «Неман» на своем поле уступил «Руху»
19:00 ММА Тренер ММА из Санкт-Петербурга подрался с продавщицей, попросившей его надеть маску (видео)
18:55 Футбол «Торпедо-БелАЗ» на выезде не смогло обыграть «Славию-Мозырь»
18:42 Хоккей Кросби и Гретцки попали в сборную Канады всех времен по версии ИИХФ
18:37 Хоккей Овечкин и Семин вошли в лучшую тройку «Вашингтона» всех времен
18:31 Футбол Дмитрий Парфенов: Легионеры «Урала» рассчитывают на поддержку при возвращении в Россию
18:18 ММА Супруга Олейника: Алексей не контактировал с Соузой
18:06 Футбол Фелипе Мело: Кьеллини бесит, что он ничего не выиграл на международном уровне
17:31 Футбол «Ливерпуль» интересуется 18-летним защитником «Арсенала»
17:08 Футбол Марио Балотелли - Кьеллини: Кто знает, что ты однажды скажешь о своих нынешних партнерах
16:57 Хоккей Скаут: Лафренье способен сразу же заиграть в НХЛ
16:36 Футбол Владимир Абрамов: Дзюба для «Зенита» создал все, он два года для клуба – светоч
16:21 Футбол Мэйвезер опроверг слухи о своем возвращении на ринг
В центре Берлина высветили «спасибо» на четырех языках
Неделя Ростова: масочный режим, конец изоляции и жалобы медиков
В Тюменской области на 9 мая выявлено 23 новых случая коронавирусной инфекции
«Отметим широко»: Владимир Путин обратился к нации в День 75-летия Победы
В Омске в День Победы все-таки состоялся праздничный салют
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика