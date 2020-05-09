Головин претендует на звание лучшего плеймейкера лиги 1 по версии L'Equipe

«Нестабильность в «Монако», три главных тренера менее чем за два года, не способствовали адаптации лидера российской сборной к лиге 1. В ногах Головина магия. И если ему все еще не хватает эффективности в завершении атак, то он сумел зарекомендовать себя как плеймейкер – 163 точных передач на чужую половину поля, на 81 пас больше, чем любой другой игрок команды», - отмечает L'Equipe.
Добавим, что в число номинантов также попали Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Димитри Пайет («Марсель») и Флоран Молле («Монпелье»).
Победитель будет определен с помощью голосования среди читателей французского издания.
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