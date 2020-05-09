Дрезденское «Динамо» ушло на двухнедельный карантин Футболисты, тренеры и персонал дрезденского «Динамо» ушли на двухнедельный карантин после того, как тесты выявили коронавирус у двух игроков.

«8 мая 2020 года, согласно графику состоялась третья серия тестов на «Covid-19» всего состава команды, включая тренерский штаб и персонал клуба. После оценки всех лабораторных образцов в субботу стало ясно, что в «Динамо» два новых случая заражения коронавирусом. После анализа ситуации службы здравоохранения Дрездена в субботу решили, что весь состав команды, включая тренеров и персонал, должен пройти 14-дневный карантин», - говорится в заявлении пресс-службы клуба, опубликованном на официальном сайте команды.

«Мы находимся в контакте с органами здравоохранения и лиги для координации всех дальнейших действий. Дело в том, что мы не можем ни тренироваться, ни участвовать в играх в течение следующих 14 дней», - заявил спортивный директор «Динамо» Ральф Минге.

Отметим, что «Динамо» под руководством главного тренера Маркуса Каучински приступило к командным тренировкам с минувшего четверга. С тех пор два практических занятия прошли в полном контакте. Клуб из Дрездена должен был 17 мая вернуться в сезон выездной игрой с «Ганновером 96».

Добавим, что «Динамо» выступает во второй немецкой бундеслиге, сезон которой должен был возобновиться 16 мая.