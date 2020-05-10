«Ливерпуль» намерен пересмотреть контракт с Мане Руководство «Ливерпуля» готовится предложить сенегальскому вингеру Садио Мане новое соглашение.

По информации Football Insider, «мерсисайдцы» намерены удержать 28-летнего нападающего от перехода в «Реал».

Как сообщает издание, «Ливерпуль» предложит Мане новый контракт, согласно которому он мог бы провести остаток своей карьеры на «Энфилде».

Напомним, что действующее соглашение сенегальца с английским клубом рассчитано до лета 2023 года.