«Наполи» рассчитывает заменить Мертенса нападающим «Зенита»

По информации Gazzetta dello Sport, «Наполи» внимательно следит за нападающим «Зенита», чья стоимость оценивается примерно в 15 миллионов евро. Неаполитанский клуб видит в Азмуне потенциальную замену нападающему Дрису Мертенсу, в котором заинтересовано сразу несколько итальянских и английских клубов.
При этом отмечается, что спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли не будет начинать переговоры по трансферу иранского нападающего до того момента, пока не решиться вопрос с переходом бельгийца.
Ранее сообщалось, что в «Наполи» исчерпан лимит на игроков из стран, не входящих в состав Европейского союза, поэтому, если неаполитанский клуб сможет договориться о переходе Азмуна, то перед оформлением сделки избавится от мексиканца Ирвинга Лосано.
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