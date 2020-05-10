«Наполи» рассчитывает заменить Мертенса нападающим «Зенита» «Наполи» рассчитывает договориться о трансфере нападающего «Зенита» Сердара Азмун в случае ухода Дриса Мертенса.

По информации Gazzetta dello Sport, «Наполи» внимательно следит за нападающим «Зенита», чья стоимость оценивается примерно в 15 миллионов евро. Неаполитанский клуб видит в Азмуне потенциальную замену нападающему Дрису Мертенсу, в котором заинтересовано сразу несколько итальянских и английских клубов.

При этом отмечается, что спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли не будет начинать переговоры по трансферу иранского нападающего до того момента, пока не решиться вопрос с переходом бельгийца.

Ранее сообщалось, что в «Наполи» исчерпан лимит на игроков из стран, не входящих в состав Европейского союза, поэтому, если неаполитанский клуб сможет договориться о переходе Азмуна, то перед оформлением сделки избавится от мексиканца Ирвинга Лосано.