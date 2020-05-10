«Наполи» возобновил индивидуальные тренировки Футболисты «Наполи» утром приступили к индивидуальным тренировкам на базе в Кастель-Вольтурно.

Как сообщает Football Italia, главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо прибыл на рассвете, поскольку он и его штаб запланировали 60-минутные сессии для каждого игрока.

Отмечается, что первыми к тренировкам приступили голкиперы Алекс Мерет, Давид Оспина и Орестис Карнезис.

Добавим, что сегодня ожидается вынесение вердикта по медицинскому соглашению, представленному Итальянской федерацией футбола, и, если он будет принят, все команды смогут возобновить полноценные тренировки с 18 мая.