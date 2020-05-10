Ибрагимович вернется в Милан в понедельник Ожидается, что завтра шведский нападающий Златан Ибрагимович вернется в Милан.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, завтра утром швед вернется в Милан на частном самолете и будет доставлен прямо к себе домой, чтобы пройти 14-дневный карантинный период, прежде чем он сможет возобновить тренировки с командой.

Напомним, что футболисты «Милана» возобновили индивидуальные тренировки 7 мая. Что касается Ибрагимовича, то нападающий находился в Швеции большую часть времени с момента приостановки чемпионата Италии, поскольку там правила карантина были менее жесткими и он мог регулярно тренироваться.

Добавим, что сегодня ожидается вынесение вердикта по медицинскому соглашению, представленному Итальянской федерацией футбола, и, если он будет принят, все команды смогут возобновить полноценные тренировки с 18 мая.