«Ислочь» обыграла «Белшину» В чемпионате Белоруссии продолжается восьмой тур.

В белорусской высшей лиге «Ислочь» со счетом 2:1 обыграла «Белшину».

На 34-й минуте вратарь «Белшины» Сергей Туранок стал автором автогола, поскольку мяч влетел в ворота от его спины, срикошетив от штанги после удара Алексея Янушкевича. На 52-й «Ислочь» забила уже целиком самостоятельно стараниями гвинейского форварда Момо Янсане.

На 85-й украинский защитник хозяев Александр Папуш помог гостям «размочить» счет, направив мяч в свои ворота, но «Белшина» от поражения не спаслась.

«Ислочь» в данный момент находится на третьем месте с 15 очками, а «Белшина» с 2 очками и без побед занимает последнюю 16-ю строчку.

17 мая состоятся матчи «Белшина» – «Витебск» и «Динамо» (Минск) – «Ислочь».