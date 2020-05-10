«Ислочь» обыграла «Белшину» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 мая 2020 16:13ФутболШарафудинов Виктор

«Ислочь» обыграла «Белшину»

В чемпионате Белоруссии продолжается восьмой тур.

В белорусской высшей лиге «Ислочь» со счетом 2:1 обыграла «Белшину».

На 34-й минуте вратарь «Белшины» Сергей Туранок стал автором автогола, поскольку мяч влетел в ворота от его спины, срикошетив от штанги после удара Алексея Янушкевича. На 52-й «Ислочь» забила уже целиком самостоятельно стараниями гвинейского форварда Момо Янсане.

На 85-й украинский защитник хозяев Александр Папуш помог гостям «размочить» счет, направив мяч в свои ворота, но «Белшина» от поражения не спаслась.

«Ислочь» в данный момент находится на третьем месте с 15 очками, а «Белшина» с 2 очками и без побед занимает последнюю 16-ю строчку.

17 мая состоятся матчи «Белшина» – «Витебск» и «Динамо» (Минск) – «Ислочь».

Смолов. Гадство. КоронОвирус. Как нападающий «Сельты» переиграл Гордон В сети возникла легкая перестрелка, в которую был вовлечен футболист сборной России Федор Смолов. 09.05.2020 22:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Екатерина Гордон: Смолов спокойно летает, а карантин для нас, быдла? «Сельта» Смолова возобновит тренировки 11 мая Федор Смолов: В России было больше возможностей для тренировок, чем в Испании
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Змеи, вампиры, ракеты – и чемпион-сюрприз. Топ-5 лучших постановок года Во второй половине хит-парада программ сезона-2019/20 преобладают чемпионы крупных международных турниров. Однако победу мы все-таки отдали не им. 06.05.2020 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи Российский боец легкого дивизиона Денис Канаков поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 16:07 ММА Усачев Владислав
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Александр Романов: Брагин поможет сборной достичь высот Защитник Александр Романов, внук знаменитого хоккеиста и тренера Зинэтулы Билялетдинова, подписал трехлетний контракт новичка с «Монреаль Канадиенс» и ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта». 08.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Сольется ли наш Орел и с этого боя?» Фанаты обсуждают чудо-победу Гэтжи, который вышел на Хабиба Джастин Гэтжи восхитил большинство поклонников смешанных единоборств в бою против Тони Фергюсона в рамках UFC 249. 10.05.2020 10:10 ММА Сергеев Иван
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
16:47 Плавание Тренер Чупкова: У Антона чуть ли не слезы на глаза навернулись, когда узнали о переносе Олимпиады
16:25 Хоккей ИИХФ объявила состав символической сборной Канады всех времен: в нападении Гретцки, Лемье и Кросби
16:13 Футбол «Ислочь» обыграла «Белшину»
15:47 Футбол Клаудио Маркизио: Мы больше никогда не будем играть, если будем ждать, пока риск станет нулевым
15:38 Фигурное катание Рухин вслед за Трусовой переходит к Плющенко от Тутберидзе 
15:29 Хоккей Ржига отказался войти в тренерский штаб сборной Чехии
15:10 Футбол Дмитрий Черышев: Говорят, что чемпионат Испании продолжится 5 июня
14:55 Хоккей Бакош подписал двухлетний контракт со «Спартаком»
14:41 Хоккей Хенрик Лундквист: Вернутся играть в Швецию? Сначала надо отработать до конца контракт с «Рейнджерс»
14:21 Хоккей Марк Стоун: Хочу снова играть в хоккей
14:06 Футбол Ибрагимович вернется в Милан в понедельник
13:51 Футбол «Наполи» возобновил индивидуальные тренировки
13:33 ММА Джефф Монсон: Олейник вполне может добраться до пояса UFC
13:19 ММА Генри Сехудо: Я пожертвовал всей своей жизнью, чтобы добраться туда, где нахожусь сегодня
13:03 ММА Джастин Гэтжи: Не могу дождаться боя с Нурмагомедовым
12:51 Футбол Арсен Венгер – о смене для Месси и Роналду: Мбаппе и Неймар могут стать лидерами
12:30 Футбол Антонио Кассано: Я точно знаю, что Икарди больше не будет играть за «Интер»
12:10 Футбол «Наполи» рассчитывает заменить Мертенса нападающим «Зенита»
11:55 Футбол Пьянич близок к подписанию четырехлетнего контракта с «Барселоной»
11:47 ММА Василий Уткин: Если вам не понравился бой Фергюсон – Гэтжи, значит, ММА не для вас
В Пугачево могут ввести режим ЧС
Денис Паслер ослабил и продлил режим самоизоляции в Оренбуржье до 17 мая
Звёздный час генерала Шаймуратова: почему подвиг героя долго не признавали официально
За сутки COVID-19 подтвердился у 119 волгоградцев
В Хабаровском крае выявлено 896 коронавирусников
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика