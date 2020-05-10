«Ислочь» обыграла «Белшину»

В белорусской высшей лиге «Ислочь» со счетом 2:1 обыграла «Белшину».
На 34-й минуте вратарь «Белшины» Сергей Туранок стал автором автогола, поскольку мяч влетел в ворота от его спины, срикошетив от штанги после удара Алексея Янушкевича. На 52-й «Ислочь» забила уже целиком самостоятельно стараниями гвинейского форварда Момо Янсане.
На 85-й украинский защитник хозяев Александр Папуш помог гостям «размочить» счет, направив мяч в свои ворота, но «Белшина» от поражения не спаслась.
«Ислочь» в данный момент находится на третьем месте с 15 очками, а «Белшина» с 2 очками и без побед занимает последнюю 16-ю строчку.
17 мая состоятся матчи «Белшина» – «Витебск» и «Динамо» (Минск) – «Ислочь».
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