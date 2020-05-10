«Витебск» и «Шахтер» сыграли вничью

Игра белорусской высшей лиги «Витебск» – «Шахтер» завершилась вничью 0:0.
Гости из Солигорска заканчивал встречу вдесятером. На 90-й минуте был удален защитник Руслан Хадаркевич.
«Шахтер» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Витебск» находится девятой строчке с 11 очками.
16 мая «Шахтер» примет «Славию». 17 мая «Витебск» сыграет в гостях с «Белшиной».
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