«Витебск» и «Шахтер» сыграли вничью - Советский спорт
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10 мая 2020 17:51ФутболШарафудинов Виктор

«Витебск» и «Шахтер» сыграли вничью

Завершился матч восьмого тура чемпионата Белоруссии.

Игра белорусской высшей лиги «Витебск» – «Шахтер» завершилась вничью 0:0.

Гости из Солигорска заканчивал встречу вдесятером. На 90-й минуте был удален защитник Руслан Хадаркевич.

«Шахтер» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Витебск» находится девятой строчке с 11 очками.

16 мая «Шахтер» примет «Славию». 17 мая «Витебск» сыграет в гостях с «Белшиной».

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