В Португалии выявлены первые случаи заражения коронавирусом у футболистов COVID-19 нашли у трех игроков «Витории Гимарайнш».

Официальный сайт футбольного клуба «Витория Гимарайнш» сообщил о том, что у трех игроков команды нашли коронавирусом по итогам проверки, проведенной 8 мая.

Имен заразившихся футболистов не сообщают, но в заявлении клуба сказано, что их здоровью ничего не угрожает, а болезнь проходит без симптомов.

Ранее в Португалии не было зафиксировано случаев заражения COVID-19 у футболистов португальской примейры. Власти страны разрешили возобновить чемпионат 30 мая.

Чемпионат Португалии был приостановлен 12 марта после 24 туров из 34. «Витория Гимарайнш» занимает шестое место, набрав 37 очков.