Читатели газеты Marca поставили «Лужники» на 34-е место в рейтинге лучших стадионов мира Первое место досталось Каирскому международному стадиону.

Мадридская Marca опубликовала рейтинг лучших футбольных стадионов мира, составленный при помощи голосования на сайте газеты. В опросе приняли участие более 1 миллиона респондентов.

Первое место досталось Каирскому международному стадиону, где проводит домашние матчи египетский клуб «Аль-Ахли». За эту арену проголосовали более 124 тысяч человек.

На втором месте мадридский «Сантьяго Бернабеу» (54 тысячи голосов), а на третьем – «Камп Ноу», домашний стадион Барселоны (31 тысяч голосов).

Россия в списке представлена в списке московским стадионом «Лужники» (34-е место, 1,5 тысячи голосов). Помимо арены финала ЧМ-2018 в списке нашлось место для еще одного стадиона с постсоветского пространства – донецкая «Донбасс Арена» оказалась на 18-й строчке списка (9,2 тысячи голосов).

Ну а первая десятка целиком выглядит так:

1. Каирский международный стадион (Каир, Египет)

2. «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

3. «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

4. «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания)

5. «Монументаль де Чили» (Сантьяго, Чили)

6. «Ванда Метрополтиано» (Мадрид, Испания)

7. «Ла Бомбонера» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

8. «Энфилд» (Ливерпуль, Великобритания)

9. «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

10. «Стад Олимпик де Радес» (Радес, Тунис)