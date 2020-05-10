В португальском «Фамаликане» коронавирус нашли у пяти человек Чемпионат примейры надеются возобновить 30 мая.

Португальская газета A Bola сообщает, что по итогам проверки на COVID-19 в клубе «Фамаликан» было выявлено пять случаев инфекции. Заразились трое футболистов и двое сотрудников тренерского штаба.

Имена заболевших не сообщают. Ранее три случая коронавируса обнаружили в другом португальском клубе «Витория Гимарайнш».

Чемпионат Португалии был приостановлен 12 мая после 24 туров из 34. «Фамаликан» занимает седьмое место, набрав 37 очков. У «Витории» столько же, но команда из Гимарайнша находится выше по дополнительным показателям.

Руководители португальского футбола надеются возобновить сезон 30 мая.