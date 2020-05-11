Жерар Пике: Прекрасно понимаю, почему руководство чемпионата хочет доиграть этот сезон Ранее сообщалось, что испанскую примеру возобновят 12 июня.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поддержал руководство Ла Лиги доиграть нынешний сезон, отметив, что футболистам должны выделить дополнительное время на подготовку.

«Прекрасно понимаю, почему руководство чемпионата хочет доиграть этот сезон. На кону стоит многое. Да, мы занимаем первое место в таблице, но было бы несправедливо выиграть титул подобным образом.

Мы долгое время не тренировались, поэтому риск получить травму довольно высок. Думаю, нам не помешает несколько дополнительных тренировок», – цитирует Пике Marca.

В данный момент каталонцы занимают первое место, набрав 58 очков. Вторым расположился мадридский «Реал», уступающий «Барселоне» два очка, а замкнула тройку лучших «Севилья». В ее активе 47 очков.