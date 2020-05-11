Назван лучший трансфер АПЛ в этом сезоне Соответствующий рейтинг составили журналисты ESPN.

Переход Бруну Фернандеша из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» возглавил список лучших трансферов АПЛ в этом сезоне.

Напомним, 25-летний португалец перебрался на «Олд Траффорд» 29 января. Сумма сделки составила 55 млн евро.

За это время он провел девять матчей, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.

Подробный рейтинг ESPN выглядит так:

1. Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «МЮ», 50 млн фунтов)

2. Дэнни Ингз (из «Ливерпуля» в «Саутгемптон», 20 млн)

3. Гари Кэхилл (из «Челси» в «Кристал Пэлас», свободный агент)

4. Габриэл Мартинелли (из «Итуано» в «Арсенал», 6 млн)

5. Гарри Магуайр ( из «Лестера» в «МЮ», 78 млн)

6. Джеймс Маккарти (из «Эвертона» в «Кристал Пэлас», 3 млн)

7. Нил Мопе (из «Брентфорда» в «Брайтон», 20 млн)

8. Аарон Ван-Биссака (из «Кристал Пэлас» в «МЮ», 50 млн)

9. Матео Ковачич (из «Реала» в «Челси», 41 млн)

10. Исмаила Сарр (из «Ренна» в «Уотфорд», 27 млн).