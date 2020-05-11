«Самый успешный тренер в истории «Локо». Московский клуб поздравил Семина с днем рождения Сегодня, 11 мая специалисту исполнилось 73 года.

Московский «Локомотив» поздравил с днем рождения главного тренера первой команды Юрия Семина.

«Юрий Палыч – самый успешный тренер в истории «Локомотива». Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола.

Мы поздравляем Юрия Палыча с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия!» – говорится в сообщении клуба.

Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Ранее сообщалось, что клуб не будет продлевать контракт с тренером и он покинет команду по окончании сезона.