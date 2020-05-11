«Самый успешный тренер в истории «Локо». Московский клуб поздравил Семина с днем рождения

Московский «Локомотив» поздравил с днем рождения главного тренера первой команды Юрия Семина.
«Юрий Палыч – самый успешный тренер в истории «Локомотива». Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола.
Мы поздравляем Юрия Палыча с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия!» – говорится в сообщении клуба.
Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.
Ранее сообщалось, что клуб не будет продлевать контракт с тренером и он покинет команду по окончании сезона.
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