Источник: У сотрудницы РФС украли 50 млн рублей - Советский спорт
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11 мая 2020 11:22ФутболГичунцев Артур

Источник: У сотрудницы РФС украли 50 млн рублей

Такой информацией располагает Telegram-канал Baza.

Председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева стала жертвой грабителей.

Согласно источнику, в ночь с 9 на 10 мая из ее квартиры пропали украшения и деньги на сумму 50 млн рублей.

Отмечается, что воры проникли в квартиру Юмашевой, расположенной в московском районе Хамовники. Злоумышленники забрались на седьмой этаж, вскрыли дверь, а также распилили сейф и вынесли ценные вещи.

Добавим, что Юмашева – бывшая жена российского миллиардера Олега Дерипаски. Весной 2018 года Forbes оценил ее состояние в 500 млн долларов.

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