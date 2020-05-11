Гендиректор «Зенита»: 27 мая – крайний день для решения о продолжении или остановке РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят дела с возобновлением российской премьер-лиги.
«Надеюсь, что такое решение будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время еще есть – это почти три недели.
Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений.
Возобновление чемпионата России по футболу – это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложное организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее», – цитирует функционера ТАСС.
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