Вадим Евсеев: Интересно искать подход к игрокам, видеть, как они воспринимают похвалу и критику Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал несколько профессиональных качеств, которые помогают в работе с игроками.

«Тренеру надо быть психологом. Я сейчас не подменяю одно другим, тренер никогда не станет профессиональным психологом, если только не решит сменить профессию. Но если ты хочешь управлять большим коллективом, где все люди амбициозные, где высока конкуренция, то надо уметь и закрутить гайки, и наоборот – поощрить игроков.

Самые простые способы – это дать лишний выходной или быть строже, если пошла серия неудачных матчей. Только не перегнуть палку. Отрицательные эмоции конечного результата не дадут. И если будешь говорить игроку, что он плохой, то ничего не получится. Скажи по-другому: не ты плохой, а ты сыграл плохо.

Это очень интересно: искать подход к игрокам, видеть, как они воспринимают похвалу и критику», – написал специалист.

Евсеев начал тренерскую карьеру в «Текстильщике». Также он работал в «Амкаре», «Анжи» и «СКА-Хабаровске».

В 2019 году он стал главным тренером «Уфы». В текущем сезоне его команда занимает девятое место в таблице, набрав 27 очков.