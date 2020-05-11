Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» спустя неделю после возвращения из России

Как сообщает официальный твиттер «Сельты», на тренировке игроки разбились на группы по 5 человек. Смолов оказался в одной компании с Санти Миной, Джейсоном Мурильо, Лукасом Оласой, Браисом Мендесом и Окаем Йокушлу. Все футболисты начали занятие в защитных масках и перчатках.

Напомним, что Смолов вернулся в Испанию из Москвы в прошлый понедельник. После этого он прошел тест на коронавирус. Ранее сообщалось, что всем легионерам испанского чемпионата, приехавшим из других стран, придется пройти 14-дневный карантин. Однако российский форвард начал тренироваться спустя неделю с момента возвращения.

Смолов был арендован «Сельтой» у «Локомотива» до конца нынешнего сезона, возобновление которого в Испании предварительно намечено на 11 июня. По прилете в Виго нападающий «Локо» заявил, что хотел бы остаться в «Сельте» и на будущий сезон, подписав полноценный контракт.

В начале апреля Смолов самовольно покинул расположение клуба и вернулся в Россию транзитом через Минск. За это он должен был подвергнуться санкциям со стороны испанской лиги.