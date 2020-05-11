Суркис – Семину: Вы оставляете позади себя даже самых молодых и талантливых тренеров - Советский спорт
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11 мая 2020 13:28ФутболГичунцев Артур

Суркис – Семину: Вы оставляете позади себя даже самых молодых и талантливых тренеров

Сегодня, 11 мая российскому специалисту исполнилось 73 года.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил с днем рождения главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина.

«Уважаемый Юрий Павлович! От имени всех динамовцев и от себя лично поздравляю вас с 73-летием!

Вы продолжаете посвящать свою жизнь футболу, и футбол сполна отвечает вам взаимностью. При этом годы вас не должны пугать, и они вас не берут – в душе вы всегда молоды, всегда излучаете задор и энергию. Благодаря своему не по годам прогрессивному видению игры номер один, умению не только идти в ногу со временем, но и быть впереди, задавать футбольную моду, вы оставляете позади себя даже самых талантливых и прогрессивных молодых тренеров новой формации. Подтверждение тому – недавнее чемпионство «Локомотива».

Уверен, что в ваших жилах течет не только красно-зеленая, но и бело-синяя кровь. Надеюсь, вы с таким же теплом, как и я, вспоминаете период работы в Киеве. Тяжелые и высокие задачи вас никогда не пугали, и это не может не импонировать и не подкупать.

Приняв команду в нелегкое время, вы сумели дать ей новое дыхание, создать новый боеспособный коллектив, вновь вернув «Динамо» на чемпионский путь. До громкой победы на европейской арене оставались последние шаги, и, сложись обстоятельства немного иначе, уверен, что и эта вершина вам бы покорилась.

В день вашего рождения желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и новых успехов на вашем нелегком тренерском поприще», – говорится в заявлении функционера.

Напомним, Семин работал с киевским клубом в период с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. У руля украинского клуба он выиграл чемпионат, а также Суперкубок страны.

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