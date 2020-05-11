Чех вспомнил финал Лиги чемпионов с «МЮ»: От поражения в Москве разрывалось сердце «Красные дьяволы» оказались точнее в серии пенальти (6:5) и выиграли трофей.

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех в интервью клубной пресс-службе вспомнил финал Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1.

«От поражения в Москве разрывалось сердце. Этот матч был сродни матчу с «Барселоной». Печальный опыт даёт тебе силу, если правильно оцениваешь ситуацию. Побеждать проще, но именно умение преодолевать сложности и забывать о неудачах закаляет тебя как профессионала», – сказал Чех.

Напомним, голкипер выступал за «синих» с 2004 по 2015 год. На его счету 494 матча.

Добавим, что в 2012 году он помог «Челси» выиграть Лигу чемпионов. В финале его команда одолела в серии пенальти мюнхенскую «Баварию» (1:1, 4:3).