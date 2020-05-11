«Аталанта» сообщила о смерти 19-летнего футболиста

Футболист недавно был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь. «Твоя улыбка навсегда останется жить в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой. Прощай, Андреа», - сообщил официальный твиттер «Аталанты».

До нынешнего сезона Ринальди выступал за молодежные команды клуба-четвертьфиналиста Лиги чемпионов-2019/20. Осенью прошлого года «Аталанта» отдалал его в аренду в «Леньяно», выступающий в серии D.

Аневризма - патологическое местное расширение просвета артерии головного мозга. Это вторая смерть молодого футболиста в период пандемии. Ранее, напомним, от проблем с сердцем после утренней пробежки скончался воспитанник «Локомотива» Иннокентий Самохвалов.