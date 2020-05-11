Президент Ла Лиги – о возобновлении сезона: Точной даты пока нет

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о текущей ситуации в испанском футболе, отметив, что на сегодняшний день у организации нет четкого понимания, когда возобновят турнир.
«Этот вопрос решает Министерство здравоохранения, поэтому точной даты пока нет. Все зависит от того, будут ли еще случаи заражения.
Знаете, даже если соблюдать все правила, вирус все равно может вернуться. Если у нас получится возобновить сезон 12 июня, это хороший вариант.
Конечно, матчи будут проходить без зрителей, но мы намерены адаптироваться к этой ситуации и сделать так, чтоб болельщики наслаждались футболом», – сказал функционер в эфире радио Marca.
Был чемпион – а стал новичок. Тренировал ли Плющенко звезд до Трусовой? Все обсуждают решение Александры Трусовой уйти от Этери Тутберидзе. Но не пора ли взглянуть на это с точки зрения нового тренера фигуристки Евгения Плющенко? 09.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев День Победы со слезами на глазах. Хроники ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге Ровно 20 лет назад российская дрим тим завершила чемпионат мира, который должен был стать триумфом отечественного хоккея. 09.05.2020 09:30 Хоккей Домрачев Владислав Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи Российский боец легкого дивизиона Денис Канаков поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 16:07 ММА Усачев Владислав Трусова уходит от Тутберизде. Зачем ей это надо и что это значит? Сенсация: рекордсменка мира и лидер женского катания по четверным прыжкам Александра Трусова покидает школу Этери Тутберидзе и переходит к другому тренеру – Евгению Плющенко. 06.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова? Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко. 10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай ИИХФ опозорилась по самое некуда: цинично унизила Лемье и Харламова – еще и свою историю переврала Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин делится мнением о новой публикации на официальном сайте ИИХФ, где была составлена сборная Канады всех времен. 10.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий «Сольется ли наш Орел и с этого боя?» Фанаты обсуждают чудо-победу Гэтжи, который вышел на Хабиба Джастин Гэтжи восхитил большинство поклонников смешанных единоборств в бою против Тони Фергюсона в рамках UFC 249. 10.05.2020 10:10 ММА Сергеев Иван И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег