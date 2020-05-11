Президент Ла Лиги – о возобновлении сезона: Точной даты пока нет Ранее сообщалось, что чемпионат Испании вернется 12 июня.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о текущей ситуации в испанском футболе, отметив, что на сегодняшний день у организации нет четкого понимания, когда возобновят турнир.

«Этот вопрос решает Министерство здравоохранения, поэтому точной даты пока нет. Все зависит от того, будут ли еще случаи заражения.

Знаете, даже если соблюдать все правила, вирус все равно может вернуться. Если у нас получится возобновить сезон 12 июня, это хороший вариант.

Конечно, матчи будут проходить без зрителей, но мы намерены адаптироваться к этой ситуации и сделать так, чтоб болельщики наслаждались футболом», – сказал функционер в эфире радио Marca.