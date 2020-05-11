Пьянич отказал «МЮ» и «ПСЖ» ради трансфера в «Барселону» Об этом сообщает Sport.es.

Хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич решил покинуть итальянский клуб.

Согласно источнику, босниец согласовал четырехлетний контракт с «Барселоной».

Отмечается, что у игрока также были предложения от «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», однако, он предпочел перебраться в чемпионат Испании.

Добавим, что в текущем сезоне 30-летний полузащитник отыграл 32 матча, забил три гола и отдал четыре голевых передачи.