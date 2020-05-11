В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня Профессиональный спорт в Англии может возобновиться с 1 июня, но зрители, возможно, еще долго не смогут посещать соревнования.

Как сообщает Sky Sports, правительство Англии в понедельник опубликовало условия для выхода из режима самоизоляции, введенного для ограничения распространения коронавируса. Опубликованный документ допускает с 1 июня возможность проведения «культурных и спортивных мероприятий при пустых трибунах для трансляции, избегая при этом риска крупномасштабных социальных контактов».

При этом отмечается, что посещение спортивных объектов для зрителей может стать возможным значительно позже.

Напомним, что сезон в английской премьер-лиге был прерван 13 марта. На момент приостановки чемпионат «Ливерпуль» возглавлял турнирную таблицу АПЛ, опережая идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.

Ранее сообщалось, что руководство премьер-лиги обсуждает с акционерами идею проведения матчей за закрытыми дверями на ограниченном количестве стадионов.