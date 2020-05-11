Команды серии А смогут вернуться к групповым тренировкам 18 мая Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца и министр спорта страны Винченцо Спадафора сделали заявление о том, что клубы серии А в следующий понедельник смогут возобновить групповые тренировки.

«Указания Комитета по науке, которые следует считать обязательными, будут переданы в Федерацию футбола Италии для внесения необходимых корректировок в медицинском протоколе, чтобы клубы смогли возобновить подготовку с 18 мая», - цитирует заявление министров Football Italia.

Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса.