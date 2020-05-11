«Интер» определился с игроками для обмена на Мартинеса «Интер» намерен получить одного правых защитников «Барселоны» в качестве компенсации за трансфер форварда Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Sport.es, главный тренер итальянской команды Антонио Конте намерен укрепить правый фланг обороны, а потому готов обменять аргентинца Мартинеса на одного из защитников каталонской команды - Нелсона Семеду или Эмерсона.

По информации издания, итальянцы были бы рады появлению в команде Семеду, хотя их больше интересует бразилец Эмерсон, который в настоящее время на правах аренды выступает за испанский «Бетис». Отмечается, для того, чтобы осуществить сделку по переходу Эмерсона в «Интер», «Барселоне» придется вернуть «Бетису» порядка шести миллионов евро.

Добавим, что ранее каталонская команда предложила за Мартинеса 80 миллионов евро, тогда как «Интер» требует за трансфер аргентинского нападающего 111 миллионов. В тоже время стоимость Эмерсон оценивается порталом transfermarkt в 18 миллионов.