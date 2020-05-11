Месси пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с пандемией в Аргентине Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусной инфекцией у себя на родине.

Как сообщает TyC Sports, сумма, которая поступает через Фонд Месси, будет использована для закупки средств защиты для медицинских работников и оборудования, предназначенного для снабжения системы здравоохранения.

Отмечается, что первая часть материалов уже поступила в несколько больниц Аргентины.