«Реал» доиграет сезон на стадионе «Альфредо ди Стефано» Мадридский «Реал» в случае возобновления чемпионата Испании доиграет оставшиеся матчи сезона на тренировочной арене «Альфредо ди Стефано».

Как сообщает AS, «Реал» уже имеет разрешения от Ла Лиги и Испанской федерации футбола (RFEF) для проведения шести матчей примеры (против «Эйбара», «Валенсии», «Майорки», «Хетафе», «Алавеса» и «Вильярреала») на «Альфредо ди Стефано».

Отмечается, что мадридский клуб улучшил освещение стадиона, установил более современную статическую рекламную систему и внедрил технологию VAR, как того требует RFEF. В случае, если «Реал» пройдет в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити», клуб уже обсудил с УЕФА через испанскую федерацию возможность сыграть остальные матчи еврокубка на «Альфредо ди Стефано».