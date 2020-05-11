Ибрагимович вернулся в Италию Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся в Италию и теперь проведет две недели на самоизоляции.

Как сообщает Football Italia, самолет шведа приземлился в Милане этим вечером. Теперь шведского форварда ждет 14-дневный карантинный период, а затем тесты и индивидуальные тренировки в «Миланелло».

Напомним, что футболисты «Милана» возобновили индивидуальные тренировки 7 мая. Что касается Ибрагимовича, то нападающий находился в Швеции большую часть времени с момента приостановки чемпионата Италии.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца и министр спорта страны Винченцо Спадафора сделали совместное заявление о том, что клубы серии А в следующий понедельник, 18 мая, смогут возобновить групповые тренировки.