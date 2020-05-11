Игроки «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель - Советский спорт
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11 мая 2020 23:55Футбол

Игроки «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель

Футболисты первой команды «Кальяри» решили поддержать команду в сложной финансовой ситуации.

«Кальяри» объявляет, что сегодня было достигнуто соглашение со всеми игроками первой команды, которое предусматривает отказ от заработной платы в апреле 2020 года», - говорится в сообщении пресс-служба «Кальяри».

Отмечается, что в соответствии с просьбой подписавших документ, это соглашение будет способствовать сохранению штата сотрудников клуба.

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