Игроки «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель Футболисты первой команды «Кальяри» решили поддержать команду в сложной финансовой ситуации.

«Кальяри» объявляет, что сегодня было достигнуто соглашение со всеми игроками первой команды, которое предусматривает отказ от заработной платы в апреле 2020 года», - говорится в сообщении пресс-служба «Кальяри».

Отмечается, что в соответствии с просьбой подписавших документ, это соглашение будет способствовать сохранению штата сотрудников клуба.