Игроки «Ахмата» раздали полторы тонны мяса малоимущим семьям (видео)

Футболисты грозненского «Ахмата» приняли участие в благотворительной акции. Игроки российского клуба помогли продуктами малоимущим семьям.
«Полторы тонны мяса было роздано оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям.
По призыву футболистов в доставке и раздаче мяса активное участие приняли болельщики команды и волонтеры», – говорится в сообщении «Ахмата».
На данный момент команда Игоря Шалимова занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ, набрав 20 очков.
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