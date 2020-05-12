Игроки «Ахмата» раздали полторы тонны мяса малоимущим семьям (видео) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футболисты грозненского «Ахмата» приняли участие в благотворительной акции. Игроки российского клуба помогли продуктами малоимущим семьям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC «Akhmat» Grozny ⚽ (@akhmatgrozny) 11 Май 2020 в 1:14 PDT

«Полторы тонны мяса было роздано оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям.

По призыву футболистов в доставке и раздаче мяса активное участие приняли болельщики команды и волонтеры», – говорится в сообщении «Ахмата».

На данный момент команда Игоря Шалимова занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ, набрав 20 очков.