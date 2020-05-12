Байрамян выполнил отжимания, усадив на спину свою дочь (видео) Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба донского клуба.

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян показал, как поддерживает форму, находясь на самоизоляции.

Футболист выполнил отжимания от пола, усадив на спину свою дочь.

Домашняя тренировка с повышенной нагрузкой от Хорена Байрамяна 👶



Ничего милее вы сегодня точно не увидите 🤗 #ДомасРостовом #МыРостов pic.twitter.com/5VBa93OoZf — Football Club Rostov (@rostovfc) May 12, 2020

В текущем сезоне российский хавбек отыграл 22 матча, забил четыре гола и отдал пять голевых передач.