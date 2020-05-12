Гацкан изъявил желание войти в тренерский штаб «Ростова» Футболист выступал за донской клуб с 2008 по 2019 год. На его счету 315 матчей.

Экс-полузащитник «Ростова» Александр Гацкан заявил о желании войти в тренерский штаб первой команды.

По его словам, он не хочет работать детским наставником и видит себя во взрослом футболе.

«Я разговаривал с президентом «Ростова», и он говорил: «Как наиграешься, ждем тебя в клубе». Но есть другой момент – хочу ли я быть детским тренером. Этого еще для себя не понял. Я бы согласился быть помощником в первой команде, если бы была такая возможность, или работать на такой должности в другом клубе, чтобы учиться и набираться опыта.

Когда я решу закончить игровую карьеру, легко могу подать документы и дальше учиться в Молдавии, а потом помогать любому тренеру», – сказал Гацкан пресс-службе РПЛ.