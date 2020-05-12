Широков объяснил, почему «Локомотив» хочет уволить Семина Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал слухи о желании руководства «Локомотива» расстаться с главным тренером команды Юрием Семиным.

«Как я мог бы обосновать необходимость замены Семина? Тем что команда не прогрессирует. С такой командой они должны как минимум бороться за чемпионство, но они это по большому счету не делают, потому что они исключительно вторые. Да, они выигрывали, но когда «Зенит» встрепенулся с приходом Семака, «Локомотив» два года не претендует на победу, хотя денег выделяется достаточно.

По составу «Локомотив» как минимум не хуже «Зенита», но он абсолютно не прогрессирует и это заметно по матчам Лиги чемпионов. Первый год Лиги чемпионов был вообще провальным. В той группе можно было ладно не выйти, но набрать достаточное количество очков. И заработать могли бы, и выйти с третьего места » – сказал Широков YouTube-каналу «Футбольный Биги».

Добавим, что контракт Семина истекает по окончании текущего сезона. В данный момент его команда занимает второе место в таблице, уступая лидирующему «Зениту» девять очков.